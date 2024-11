Le Salon international du livre d'Algérie débutera mercredi

La 27e édition du Salon international du livre d'Algérie (SILA) débutera ce mercredi et se poursuivra jusqu'au 16 novembre.

Le salon, qui accueillera 40 pays avec 1000 maisons d'édition, a pour invité d'honneur le Qatar, selon les organisateurs. Les éditeurs bénéficieront d'exemptions douanières pour garantir des prix de vente abordables pour les livres.

L'événement se tiendra au Palais des expositions de Pins Maritimes, à Alger, sous le haut patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec le slogan "Nous lisons pour triompher", coïncidant avec le 70e anniversaire de la Révolution de libération.

Dans ce contexte, les organisateurs ont prévu un programme riche et varié, incluant des conférences, des soirées littéraires et des discours sur la mémoire nationale et la Révolution de libération, ainsi que des hommages à des figures littéraires et historiques nationales.

Cette édition verra la participation de 290 éditeurs avec plus de 300 000 titres, en plus des dernières publications littéraires et scientifiques, et d'autres spécialités.

Un programme culturel dynamique comprend des séminaires, des tables rondes, des rencontres professionnelles et des soirées poétiques animées par des écrivains, penseurs et intellectuels d'Algérie et d'autres pays arabes et étrangers. Un espace dédié aux enfants proposera également des activités éducatives et culturelles.

Comme chaque année, le salon réserve un "Espace Afrique" pour accueillir des penseurs et des intellectuels africains afin de discuter des perspectives créatives et intellectuelles, ainsi que des questions de libération sur le continent, y compris la question du Sahara occidental, la dernière colonie en Afrique, et la cause palestinienne.

Les organisateurs décerneront également un prix spécial pour les jeunes auteurs, intitulé "Mon premier livre", destiné à récompenser les premières publications de jeunes écrivains de moins de 35 ans ayant publié leur premier livre en 2024.