"شركة مدار البحرية" تباشر إجراءات اقتناء سفينتين

باشرت الشركة الجديدة للنقل البحري للبضائع التي أنشئت مؤخرا، "شركة مدار البحرية"، إجراءات اقتناء أولى سفينتين خلال السنة المقبلة (2025)، حسبما أكده الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، علي أوراك.

وصرح أوراك لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الإثنين، أنه "بالنظر إلى العجز في مجال سفن نقل البضائع السائبة الموجهة لنقل الكلينكر والفوسفات والحبوب خاصة، فإن شركة مدار البحرية تنوي اقتناء سفينتين خلال السنة الأولى من نشاطنا وقد شرعنا من أجل ذلك في الإجراءات الضرورية".

وأضاف الرئيس المدير العام لهذا الفرع من المجمع العمومي مدار الشركة القابضة، أن عملية الاقتناء هذه، "ستستخدم أولا لنقل السلع التي تنتجها المصانع التابعة للمجمع، والموجهة للتصدير، وبعدها تغطية جزء من طلب استيراد البضائع، في السوق الجزائرية، التي يغطيها بشكل كبير أصحاب السفن الدوليين".

كما أشار، "إلى أننا سنبدأ بتغطية جزء من طلب السوق الوطنية التي هي بحاجة إلى ست سفن على الأقل، قبل اقتناء حاملات حاويات في مرحلة ثانية".

كما تسعى الشركة إلى تسخير سفنها في خدمة المصدرين الوطنيين من أجل تسهيل وصولهم إلى الأسواق الدولية، مع ضمان انتظام رحلاتها من الموانئ الجزائرية.

ويجدر التذكير في هذا الصدد أن شركة مدار البحرية التي أنشئت في شهر أوت الأخير، تتوفر على رأس مال يقدر بـ 4 مليار دج، وهي مختصة في النقل واللوجيستيك البحري.