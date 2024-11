Une délégation de journalistes marocains en visite en Israël

Le Forum des journalistes palestiniens a fermement condamné la visite d'un groupe de journalistes marocains en Israël, la qualifiant de « trahison » et de « normalisation » avec un pays qu'il accuse de commettre des crimes de guerre contre les Palestiniens.

Dans une déclaration publiée ce mercredi, le Forum a dénoncé cette visite la qualifiant de mépris envers les souffrances du peuple palestinien, et plus précisément envers les 183 journalistes palestiniens tués depuis le 7 octobre dernier.

Le Forum appelle, également, les instances professionnelles, notamment le syndicat national et l'Union des journalistes arabes, à prendre des mesures contre les journalistes impliqués dans cette visite, estimant que cela va à l’encontre des positions officielles de refus de normalisation.

Il invite, par ailleurs, les journalistes marocains à dénoncer cette initiative, considérée comme un soutien indirect à la propagande israélienne.

Ce déplacement officiel, qui a débuté lundi, a été organisé par le bureau de liaison israélien au Maroc et comprend des visites sur le terrain, y compris à des points de passage stratégiques comme celui de Kerem Shalom.

Ce type d’événement soulève souvent des tensions en raison des divisions autour de la normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël, une question très sensible dans le contexte de la solidarité avec le peuple palestinien.