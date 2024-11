Quel sera l’impact du retour de Trump à la Maison-Blanche sur la crise au Moyen-Orient ?

Le Hamas n'a pas attendu longtemps après l'annonce des résultats de l'élection présidentielle américaine et la victoire de Donald Trump aux élections américaines pour annoncer une position qui n'exprime pas de satisfaction à l'égard du nouveau venu à la Maison Blanche, qui avait déjà pris l'une des décisions les plus dangereuses de son précédent mandat, à savoir, déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem, dans le contexte de sa confirmation et de sa reconnaissance que Jérusalem est la capitale de l'entité sioniste.

Bien que le Hamas considère que la position de la nouvelle administration américaine dépend de ses positions et de son comportement pratique à l'égard du peuple palestinien et de ses droits légitimes, il s'appuie sur un facteur constant dans les positions de toutes les administrations américaines successives, « qui ont eu des positions négatives sur la cause palestinienne et ont toujours été le plus grand soutien de l'occupation sioniste ».

La précédente administration américaine a pris une voie biaisée vers l'occupation et l'agression en donnant aux criminels de guerre sionistes une couverture politique et militaire pour procéder aux pires guerres d'extermination connues dans l'histoire moderne, ce qui a établi son rôle de partenaire à part entière dans le meurtre de dizaines de milliers de nos enfants, de nos femmes et de nos hommes.

Contrairement à cette position, celle du Premier ministre Netanyahou se démarque, puisqu’il a publié sur le réseau « X » un message de félicitations à Trump, dans lequel il décrit la victoire de Trump comme un retour historique : « Votre retour historique à la Maison Blanche donne aux États-Unis un nouveau départ et renouvelle l'engagement envers la grande alliance entre Israël et les États-Unis », ce qui reflète le sentiment de Netanyahou que la victoire de Trump renforcerait ses options sanglantes et mettrait fin à ce que l'administration de l'entité sioniste considérait comme l'indécision de l'administration Biden.

Ces positions exprimées par les deux parties de la confrontation à Gaza, en plus de la nature des positions connues de Trump sur la question palestinienne, Jérusalem, les colonies, la normalisation et ses perceptions globales de la région arabe et ses relations avec l'entité sioniste et d'autres, soulignent la complexité de la situation après la réélection de Trump, et mettent en évidence de nombreuses craintes pour les Palestiniens et l'axe de la résistance que Trump poussera l'entité à se précipiter davantage dans la guerre d'anéantissement contre les Palestiniens et à fournir une couverture matérielle et politique au gouvernement de Netanyahu pour poursuivre cette guerre agressive qui s'est étendue au Liban, au Yémen et à l'Iran, en plus de ses options tranchantes avec l'Iran comme l'a été son mandat précédent.

Cependant, malgré cela, il est trop tôt pour juger des politiques de Trump envers la région, puisque malgré la clarté de son soutien à l'entité sioniste, il est probable que Trump adopte des politiques et prenne des mesures inattendues, d'autant plus qu'il est un homme d'affaires et d'économie qui tend plus vers des états de stabilité que des états de confrontation et de tensions, ce qui signifie qu'il cherchera à arrêter la guerre actuelle à Gaza et au Liban et à tenir un accord de cessez-le-feu similaire à la guerre en Ukraine, mais sa décision dans tous les cas ne sera pas en faveur de la cause palestinienne et des droits des Arabes.

Sur le plan politique, le mandat précédent de Trump a été marqué par la signature des accords d'Abraham, qui ont non seulement élargi le cercle de la normalisation à d'autres pays tels que le Maroc, Bahreïn et les EAU, mais ont également créé un nouveau modèle de normalisation complète qui s'étend à l'ensemble du tissu social, économique, culturel et universitaire dans les pays de normalisation, horizontalement et verticalement.

On s'attend à ce que Trump fasse de nouveau pression pour activer les accords d'Abraham et étende leur portée à des pays de poids tels que l'Arabie saoudite, dont on ne sait pas si elle a la capacité de résister à la pression de Trump lors de la prochaine étape.

Cependant, toutes ces estimations politiques ne négligent pas une question fondamentale, à savoir que les changements survenus dans la réalité de la région après « le déluge d'Al-Aqsa », où l'intérieur américain n'est plus aussi enthousiaste à l'égard des options de confrontation et où il existe un mécontentement remarquable à l'égard des crimes sionistes contre les Palestiniens, en plus de la division marquée de l'intérieur américain qui n'a pas permis à Trump d'aller loin dans les politiques de soutien à Netanyahu dans la destruction des conditions de vie des Palestiniens, en plus de la confrontation économique attendue avec la Chine et de l'état de polarisation existant, qui peuvent pousser à davantage de blocs régionaux et la création de nouvelles alliances, en raison de la fissure dans le système international, ainsi que l'existence de risques potentiels. Ce qui oblige l'administration Trump à s'efforcer de promouvoir des ententes avec les pays de la région arabe afin de les rallier à son camp.

Ces ententes ne peuvent avoir lieu à la lumière de la poursuite de l'agression sioniste et de ses politiques arrogantes, car elles risquent de faire perdre aux régimes arabes leur profondeur stratégique et d'exacerber la fragilité de leur légitimité populaire, ce qui obligera Trump à rechercher un règlement des crises de la région par n'importe quel moyen.