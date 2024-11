Le MSP adresse des critiques au gouvernement

Le Mouvement de la société pour la paix a déclaré suivre de près les préoccupations du front social et a exprimé, « regretter la persistance des difficultés sociales, l'instabilité du marché, l'augmentation des prix, la baisse du pouvoir d'achat et l'augmentation des revendications sociales.

Ce diagnostic a été présenté dans un communiqué à l'issue d'une réunion de son bureau exécutif, jeudi soir, appelant à "renforcer le dialogue social calme, franc et responsable, et à traiter avec sérieux les revendications légitimes".

Les membres du bureau ont également insisté sur la nécessité de "faire respecter les droits, loin de l’utilisation de boucs émissaires pour rejeter la responsabilité sur d'autres ou les diaboliser".

Le mouvement a exprimé sa position sur la gestion économique du gouvernement, en déclarant : "Nous déplorons la poursuite de l’utilisation de critères loin de la sagesse, l'absence d'une adéquation entre les ressources allouées et les résultats limités", ainsi que "la gestion répétée de déficits budgétaires importants et la concentration du financement public en dehors des domaines de l'investissement, de l'innovation et de la diversification", considérant cela comme "un frein à de grandes ressources au sein de la société et qui empêche le pays de devenir un État émergent".

Le bureau a également appelé à la nécessité d'une "répression sévère face à la propagation de la corruption administrative et financière dans certains niveaux et institutions administratives et économiques".

Le bureau a adressé des messages aux responsables des affaires publiques, déclarant qu'il "n'y a pas d'issue sans une véritable réforme politique de l'environnement de gouvernance et la mobilisation des Algériens autour d’un projet national qui crée une atmosphère positive, stimule toutes les forces et réduit la persistance des pratiques obsolètes".

Le mouvement a, à cette occasion, félicité le peuple algérien à l’occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de la libération, et a appelé tout un chacun à "s'inspirer des leçons et des enseignements que les héros de la révolution ont transmis à la génération de l'indépendance pour le projet national éternel, la libération de la terre, l'honneur de l'homme, la préservation de l'identité et l'élévation des principes et des valeurs nobles, dans le cadre d'un partenariat national inclusif permettant à tous les Algériens de contribuer à l’effort pour libérer le pays et réaliser son indépendance".

Sur le plan international, le parti a souligné que la situation à l’internationale, les formes de complicité, visibles ou cachées, avec l'entité sioniste, ainsi que les séries de contraintes et le non-reconnaissance des droits légitimes des peuples, sont autant de phénomènes coloniaux que le peuple algérien a vécu pendant la Révolution de Novembre. Ces phénomènes n'ont pas entamé sa détermination, et ne pourront pas entamer celle des peuples qui se battent pour leurs droits et qui sont prêts à se sacrifier pour eux.