Rachid Makhloufi…, les condoléances et les funérailles

La dépouille de l'icône du football algérien, Rachid Mekhloufi, arrivera dans les prochaines heures à l’aéroport Houari Boumediene, où des personnalités politiques et sportives seront présentes pour l'accueillir, a-t-on appris de sources bien informées.

Décédé en France à l'âge de 88 ans, le défunt sera inhumé demain au cimetière d'El Alia, à Alger, contrairement aux rumeurs qui évoquaient un enterrement dans sa ville natale de Sétif.

Les messages de condoléances continuent d’affluer, notamment celui du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

Dans sa lettre, publiée sur le site officiel de la CAF, Motsepe a exprimé sa profonde tristesse pour la perte de Rachid Mekhloufi, ancien joueur et entraîneur de l’équipe nationale algérienne.

Le message de condoléances du président de la CAF rend hommage au « président d’honneur de la Fédération algérienne de football », en soulignant l'impact indélébile qu’a laissé Mekhloufi dans le monde du sport algérien et africain : « Que l'âme de M. Rachid Mekhloufi repose en paix, et que le Tout-Puissant lui accorde une place dans Son vaste paradis».

En hommage au « moudjahid » et légende du football, une minute de silence a été observée, hier,avant le début des matchs du championnat algérien, montrant combien Mekhloufi restera une figure éternelle dans l'histoire de l'Algérie et du football.