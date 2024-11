Un navire transportant des armes destinées aux sionistes accoste au port de Tanger

Le navire américain Maersk Denver a accosté vendredi soir au port de Tanger au Maroc, transportant des armes et des approvisionnements destinés à l'armée israélienne, après que l’Espagne ait refusé de le recevoir dans ses ports, selon des sources du ministère espagnol des Affaires étrangères relayées par la presse espagnole.

Le site VesselFinder a confirmé que le navire était toujours présent dans le port de Tanger depuis son arrivée. Face à cette situation, le mouvement international BDS a lancé un appel urgent aux autorités marocaines pour qu’elles interdisent l'accostage du navire, en raison de soupçons selon lesquels il transporte des armes en soutien à ce qu'il qualifie de "génocide en cours à Gaza".

Dans un communiqué, le mouvement BDS a affirmé que Maersk Denver fait partie d'une flotte impliquée dans le transport d’équipements militaires vers Israël, ajoutant que "si les autorités marocaines autorisent l’accostage de ce navire, elles risquent de violer la Convention sur le génocide et les résolutions de la Cour internationale de justice".

BDS appelle également à une enquête immédiate sur la cargaison du navire, avec publication des résultats, et à l’adoption d’une politique marocaine conforme au droit international, notamment en matière de prévention du génocide.

Par ailleurs, la Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation a mis en garde les autorités marocaines contre les risques de permettre à Maersk Denver d'accoster à Tanger. Dans un communiqué, le front a souligné que ce navire, venant des États-Unis, serait chargé d'armes destinées à Israël, pays accusé de mener une guerre d'extermination contre le peuple palestinien.