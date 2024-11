Arrestation d’une gestionnaire d’une fausse agence de voyage

La brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale à Bordj Bou Arreridj a résolu une affaire de cybercriminalité impliquant une fraude et une escroquerie via le réseau social Facebook, qui s’est soldée par l’arrestation de la première suspecte, tandis que son mari demeure en fuite.

Selon le communiqué de la gendarmerie, l'affaire a commencé lorsque les services concernés ont reçu des informations concernant deux pages Facebook gérées par une fausse agence de voyage, proposant des offres attrayantes pour Hadj et Omra à des prix réduits.

En réalité, ils vendaient aux clients des billets d'avion électroniques falsifiés.

Après des investigations, les autorités ont identifié les responsables des deux pages et arrêté la première suspecte, tandis que son époux reste en fuite.

Un ordinateur, une importante somme d'argent provenant de l'escroquerie, ainsi que des mandats de paiement et des cartes bancaires électroniques ont été saisis.

La suspecte arrêtée a été présentée aux autorités judiciaires pour poursuivre la procédure.