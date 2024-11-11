اليمن يقصف تل أبيب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون)، صباح اليوم الإثنين، عن عملية نوعية جديدة استهدفت قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بتل أبيب.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، في بيان صحفي، إن: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي من طراز "فلسطين 2" نحو قاعدة "ناحال سوريك" التابعة لجيش الاحتلال، جنوب شرقي يافا المحتلة (تل أبيب)، صباح اليوم".

وأكد سريع أن: "العملية جاءت انتقاما لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا لمقاومتيهما، وفي إطار "المرحلة الخامسة" من العمليات ضد أهداف الاحتلال".

وشدد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية في بيانه، على أن: "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان على غزة ولبنان".

ونشرت منصات إعلامية صهيونية مقاطع مصورة لاندلاع حرائق، في مستوطنة "بيت شيمش"، جنوبي القدس المحتلة، بعد سقوط شظايا صواريخ اعتراضية عليها أطلقها جيش الاحتلال في محاولة للتصدي للصاروخ اليمني.

وأعلن جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، في بيان رسمي، اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن، فيما أفاد جهاز الإطفاء الصهيوني باندلاع حرائق غربي القدس المحتلة، جراء شظايا "صواريخ اعتراضية أو صواريخ".

وبدأت القوات اليمنية عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية، في قطاع غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى"، بداية مع استهداف السفن الصهيونية المتوجهة نحو موانئ الاحتلال في فلسطين المحتلة، ثم تعددت مراحل الإسناد وصولا إلى استهداف "تل أبيب" ومدن ومستوطنات في مناطق مختلفة من فلسطين المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.