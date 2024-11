Le Président Tebboune : Un plan vise à liquider la cause palestinienne

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en garde, ce lundi, contre le danger de liquidation de la question palestinienne, qui se manifeste par une tentative délibérée et méthodique de vider le projet national palestinien de son contenu, avec une conception et une mise en œuvre parfaitement orchestrées.

Dans un message adressé aux participants au sommet arabo-islamique à Riyad, lu par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, le président Tebboune a affirmé que "le danger existentiel qui menace notre cause centrale se confirme et se développe sous nos yeux, ainsi que sous ceux de la communauté internationale".

Selon le président de la République, cette liquidation de la question palestinienne s’opère notamment par "l'annulation de l'idée d'un État palestinien et l'exclusion de sa réalisation comme condition essentielle pour une solution juste, durable et définitive au conflit arabo-israélien".

Le danger de liquidation de la cause palestinienne, selon le message du président Tebboune, se manifeste également par "l’éradication définitive du principe de la terre contre la paix, face à l'obsession de l'occupation israélienne de croire qu’elle peut imposer la paix selon ses propres termes".