Les forces de l’occupation subissent de lourdes pertes à Gaza

Au moins, cinq soldats israéliens ont été tués, dont un officier de haut rang, et un autre a été grièvement blessé dans le nord de la bande de Gaza, selon des rapports hébreux publiés ce soir.

Les médias hébreux ont révélé l'identité de l'un des soldats tués, le capitaine Itamar Levin Friedman, 34 ans, originaire d'Eilat, commandant d'une unité dans la brigade "Edom". Il est mort lors des affrontements dans le nord de Gaza.

Par ailleurs, le site "Hadashot B'zman" a indiqué que quatre autres soldats ont été tués par un tir de roquette RPG dans la même région.

Les Brigades Izz-al-Din al-Qassam, branche militaire du Hamas, poursuivent leurs attaques contre les forces d'occupation, ciblant leurs soldats et leurs équipements dans les axes de pénétration dans Gaza, infligeant de lourdes pertes en vies humaines et en matériel à l'armée de l’occupation.

D'autre part, la chaîne "Al Jazeera" a rapporté qu'au moins 16 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes continues depuis l'aube, visant des habitations dans le camp de réfugiés de Nuseirat, au centre de Gaza.

Parmi les martyrs, un Palestinien et ses trois enfants ont trouvé la mort dans leur maison à l'ouest du camp.

La chaîne a également signalé que trois membres du personnel médical ont été blessés à l'hôpital Kamal Adwan, après une frappe qui a visé le service des urgences de l'hôpital.

L'agression sioniste sur la bande de Gaza se poursuit pour le 402ème jour consécutif, faisant des milliers de martyrs et de blessés, tandis que la communauté internationale reste complice de l'impunité de l'occupation sioniste, incapable d'arrêter sa barbarie.