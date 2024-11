Des élèves asphyxiés dans une école à Bouira

Dix élèves de l'école primaire Belabbas Mohamed située dans la localité d’Ouled Bellil ont été admis, ce soir, aux urgences de l'hôpital Mohamed Boudehaf de Bouira, après avoir été évacués par les services de la protection civile, suite à une asphyxie au dioxyde de carbone.

"El Khabar" a appris que des élèves de la classe de 4ème année primaire ont été victimes d’asphyxie par dioxyde de carbone, émanant d'un chauffage, aux alentours de 14h00.

La protection civile a été alertée et a transféré les élèves vers les urgences de l'hôpital Mohamed Boudehaf, où toutes les mesures nécessaires ont été prises pour soigner les victimes, auxquelles on a consacré tout le personnel médical et paramédical disponible.

Les parents d’élèves se sont précipités à l'hôpital de Bouira, tandis que certains ont exprimé leur inquiétude concernant l'état de l'école.

Il est utile de noter que ce problème a déjà été soulevé sans qu'aucune action concrète ne soit entreprise par les autorités concernées.