Un algérien élu meilleur créateur de contenu à Doha

Le créateur de contenu et Youtubeur algérien, Khoubaib Kouas, a été couronné "Meilleur créateur de contenu arabe" dans la catégorie tourisme lors de la cérémonie des Content Creator Awards 2024, qui s'est tenue à Doha, capitale du Qatar.

Originaire de la ville de Constantine, Khoubaib Kouas a reçu son prix lors de cet événement prestigieux, en présence de célèbres créateurs de contenu arabes, et a choisi de porter le burnous algérien.

Les Content Creator Awards ont été fondés en 2023 et sont devenus un rendez-vous annuel majeur qui distingue les créateurs de contenu influents dans le monde arabe.

L'événement donne également au public la possibilité de participer au processus de sélection des candidats et des gagnants, grâce à un système de vote en deux étapes.