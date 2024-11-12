تصنيف الجيش الجزائري في سنة 2024

قدّر حجم الإنفاق العسكري لـ7 جيوش عربية وإسلامية، بـ184 مليار دولار، حسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لسنة 2024. وهذه الدول الـ7 هي: تركيا وباكستان وإندونيسيا وإيران ومصر.

ويتراوح تصنيفها بين الـ8 والـ15 عالميا، بينما يصنَّف جيشا السعودية والجزائر في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، لكن تصنيفهما العالمي يأتي في المرتبتين الـ23 والـ26، على التوالي.

وبحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور"، فإن الدول الـ5 العربية والإسلامية الأقوى من حيث حجم القدرات العسكرية لجيوشها هي: تركيا الأولى عربيا وإسلاميا والـ8 عالميا، باكستان: الثانية عربيا وإسلاميا والـ9 عالميا، إندونيسيا: الـ3 عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا، إيران: الـ4 عربيا وإسلاميا والـ14 عالميا، مصر: الـ5 عربيا وإسلاميا والـ15 عالميا.

وحسب المصدر ذاته، يضاف إلى القوة العسكرية للدول الـ5 السابقة، قدرات جيشي السعودية والجزائر، اللتين تصنفان في المرتبتين الـ6 والـ7 عربيا وإسلاميا، وتصنف السعودية في المرتبة الأولى عربيا وإسلاميا والـ5 عالميا من حيث حجم الإنفاق العسكري بأكثر من 71 مليار دولار، تليها تركيا التي تأتي في المرتبة الثانية عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا بميزانية دفاع تقدر بـ40 مليار دولار سنويا.

وتشير إحصائيات 2024، إلى أن 4 دول من الـ7 التي تمتلك أقوى الجيوش عربيا وإسلاميا، بلغ حجم إنفاقها العسكري معا158,3 مليار دولار، كما يلي: السعودية: الأولى عربيا وإسلاميا والـ5 عالميا بـ71,7 مليار دولار، تركيا: الثانية عربيا وإسلاميا والـ13 عالميا بـ40 مليار دولار، إندونيسيا: الـ3 عربيا وإسلاميا والـ17 عالميا بـ25 مليار دولار، الجزائر: الـ4 عربيا وإسلاميا والـ22 عالميا بـ21,6 مليار دولار.

أما الدول الـ3 الأخرى وهي مصر وإيران وباكستان، التي تصنف ضمن أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية، فإن حجم ما تنفقه على جيوشها كما يلي: إيران: 9,9مليار دولار، وتصنف في المرتبة الـ33 عالميا، مصر: 9,4مليار دولار، وتصنف في المرتبة الـ35 عالميا، باكستان: 6,3مليار دولار، وتصنف في المرتبة الـ47 عالميا.

وتشير إحصائيات "غلوبال فاير بور" إلى أن بعض الدول تنفق ميزانية ضخمة على جيوشها، لكنها ليست ضمن أقوى 7 جيوش عربية وإسلامية، ويشمل ذلك:

الإمارات: تنفق 15,5مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ24 عالميا، قطر: تنفق 14 مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ26 عالميا، المغرب: ينفق 12 مليار دولار ويصنف في المرتبة الـ29 عالميا.

الكويت: تنفق 9,5مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ34 عالميا، سلطنة عمان: تنفق 7,8مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ40 عالميا، كازاخستان: تنفق 7,5مليار دولار وتصنف في المرتبة الـ42 عالميا.