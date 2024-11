Les événements d' "Amsterdam" exposent l'entité sioniste aux yeux du monde

Après Gaza, la propagande sioniste a perdu de son pouvoir à Amsterdam, où la vérité s'est révélée, et les médias sionistes et occidentaux, qui défendent habituellement le point de vue "sioniste", ont échoué à imposer leur version du bourreau et de la victime dans les événements impliquant les supporters du club Maccabi Tel Aviv et les habitants de la capitale néerlandaise. Cela a poussé certains commentateurs sionistes à critiquer leur gouvernement et les extrémistes sionistes, en constatant que leurs actions radicales avaient accentué la haine et le rejet des Juifs à travers le monde.

Le réveil des consciences à Amsterdam a plongé le gouvernement extrémiste de Netanyahou dans une grande déception, car le climat de l’opinion publique aux Pays-Bas s'est retourné contre eux. Le récit dominant ces dernières heures met en avant les provocations et les agressions des supporters de Maccabi Tel Aviv, ce qui a amené des commentateurs et des universitaires de l’entité sioniste et ailleurs à critiquer les comportements extrêmes qui risquent d'impacter les Juifs dans le monde entier.

Le monde entier est devenu Amsterdam

Dans ce contexte, le journaliste Gideon Levy a écrit dans le journal Haaretz : "Quelle impudence de notre part... Nous tuons, oppressons, et chassons, puis nous nous étonnons que le monde nous déteste ". Le commentateur politique Shimon Shiffer, du journal Yedioth Ahronoth, a affirmé : "Le monde entier est devenu Amsterdam".

Une israélienne spécialiste des affaires néerlandaises, a publié dans Yedioth Ahronoth : "Les événements n’ont pas commencé jeudi. Dès mercredi, j’ai vu des vidéos des supporters israéliens du club Maccabi défilant dans Amsterdam, scandant des slogans racistes à voix haute, grimpant sur les murs des maisons et déchirant les drapeaux palestiniens. J’étais paralysée de honte et j’ai eu peur. Comme partout dans le monde, et particulièrement depuis les événements du 7 octobre, la cohabitation est devenue compliquée à Amsterdam. En tant qu’immigrée juive vivant dans un quartier à majorité musulmane, j’aime mes voisins, qu’ils soient musulmans ou chrétiens, et je n’ai jamais rencontré de problèmes ou de manifestations d’antisémitisme. Quand je passe du temps en ville avec des amis israéliens, je ne ressens jamais le besoin de cacher ma langue hébraïque. Cependant, depuis l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir aux Pays-Bas, les tensions raciales ont augmenté, et je ne voulais pas que cette haine arrive ici, amenée par des supporters de football venant d’Israël"".

"Je me suis réveillée vendredi matin avec des messages inquiets d'amis et de membres de ma famille en Israël, qui me demandaient : 'Est-ce que ça va ?' et 'Que se passe-t-il à Amsterdam ?' En ouvrant les sites d’information et en voyant que les gros titres parlaient d’un massacre antisémite dans la ville la nuit précédente, je n’ai pas été surprise, mais j’ai rassuré tout le monde en leur disant que j’allais bien et en leur envoyant des vidéos de la soirée précédente, celle de mercredi, montrant les supporters du Maccabi escaladant des maisons dans le centre d’Amsterdam pour déchirer le drapeau palestinien et criant : 'Que l’armée israélienne triomphe ! nous violerons les musulmans dans la gare centrale.' Mes amis en Israël étaient surpris, car aucun d’entre eux n’en avait entendu parler. Les médias israéliens présentaient la situation comme si des Marocains malveillants attendaient les Juifs innocents sortant du match pour les attaquer sans raison. Cela me désole de le dire, mais au vu des événements précédents dans la ville de la part des Israéliens, la soirée de jeudi ne peut pas être qualifiée de massacre antisémite contre des innocents, mais plutôt de réaction des habitants de la ville face à des visiteurs qui les ont provoqués inutilement ".

Elle précise que les Arabes et les musulmans représentent environ 12 % de la population d'Amsterdam. Les supporters israéliens sont venus en ville en criant "Mort aux Arabes" et en se moquant de la mort des enfants à Gaza. Elle se demande : "Imaginez si les supporters d'une équipe européenne étaient venus à Tel Aviv ou Jérusalem et défilaient dans les rues en criant 'Mort aux Juifs' et en se moquant de la mort des enfants dans l’Holocauste. Les Israéliens accepteraient-ils cela sans réagir ? Des groupes de jeunes ne sortiraient-ils pas pour attaquer ces personnes ?"

Impunité pour les supporters "sionistes" ?

Elle critique aussi le comportement de la police néerlandaise, qui semble avoir accordé une certaine immunité aux supporters israéliens pour leurs slogans racistes et leurs actes de vandalisme mercredi.

Elle déclare que "peut-être que si la police avait réagi de manière adéquate aux provocations des supporters, nous n’aurions pas vu d’attaques de la part des locaux marocains qui ont sans doute ressenti le besoin d’agir en raison de l’absence de réaction des autorités néerlandaises ".

Elle considère qu'un autre aspect l'inquiète, en tant que juive vivant en Europe : la marchandisation du terme "antisémitisme". Elle explique : "Oui, l'antisémitisme existe toujours dans le monde, et je comprends la terreur que peut provoquer la vue de quelqu’un allongé à terre à Amsterdam, criant ‘Je ne suis pas juif’ tout en se faisant frapper, et les réactions émotionnelles que cela suscite dans la mémoire collective juive de l'Holocauste et des massacres. Mais ceci n'est ni un Holocauste ni un massacre. Ce sont des émeutes impliquant deux parties : des israéliens juifs venus en tant qu’invités, qui ont enfreint l'ordre public, manqué de respect aux habitants et les ont agressés, et des arabes locaux qui ressentent une discrimination depuis longtemps, tandis que la police a accordé une impunité totale à ceux qui les ont provoqués et agressés, sans les soumettre aux conséquences de la loi ".

Le prétexte de l'antisémitisme ne tient plus

Elle ajoute : "En tant que citoyenne d’Amsterdam, j’ai aussi ressenti de l'inquiétude face à la violence des supporters israéliens et au désordre dans la ville, qui n’a pas été géré, ce qui est un échec des autorités locales. En outre, je crains que l’usage rapide et aléatoire du terme ‘antisémitisme’ pour qualifier ces événements n'affaiblisse notre crédibilité, en tant que juifs, lorsque de véritables actes antisémites sont perpétrés contre des juifs innocents sans provocation de leur part ".

De son côté, le journaliste Gideon Levy a écrit dans un article du journal Haaretz "un certain nombre de supporters israéliens ont agi dans les rues d’Amsterdam avant même ce qu’on appelle un massacre. Des slogans abjects tels que ‘Mort aux Arabes’ et le retrait du drapeau palestinien n'ont pas été montrés ici, car cela pourrait ternir l'image des actions antisémites. Personne ne pose la première question qui devrait venir à l’esprit en voyant ces actes de violence et de haine à Amsterdam : pourquoi nous détestent-ils autant ? Non, ce n’est pas parce que nous sommes juifs ".

Il ajoute : "C’est l’un des coûts de la guerre à Gaza qu'il fallait anticiper. Le monde va nous haïr à cause de Gaza. Désormais, chaque Israélien à l’étranger devient une cible pour la haine et la violence. Voilà ce qui arrive quand nous tuons près de 20 000 enfants, commettons un nettoyage ethnique, et détruisons la région. Cela est dangereux pour le monde, qui n’aime pas voir de tels crimes se produire ".