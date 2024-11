Communiqué important de Naftal

La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a démenti, ce mardi, les annonces de recrutement qui lui ont été attribuées, et qui ont circulé ces derniers jours sur certains réseaux sociaux.

«Récemment, des annonces ont été publiées sur des pages dont la provenance est inconnue, prétendant être émises par Naftal, dans le but de tromper les demandeurs d'emploi en leur demandant de fournir leurs informations personnelles, pour les exploiter à des fins criminelles », a précisé Naftal dans un communiqué.

Naftal a également indiqué que ces fausses annonces ne sont pas un cas isolé, car des situations similaires ont déjà été détectées dans le passé. La société a exhorté les utilisateurs des réseaux sociaux à « faire preuve de vigilance et à éviter toute interaction avec ces annonces mensongères, et à les signaler immédiatement».

Le communiqué précise enfin que la société se réserve le droit de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires contre toute personne utilisant son nom ou son logo sans autorisation officielle.

Naftal a, enfin, rappelé que toutes ses offres de recrutement sont publiées uniquement par ses canaux officiels, en particulier la plateforme en ligne de l’Agence nationale de l'emploi (ANEM).