Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi une réunion du gouvernement. Elle est consacrée à l’évaluation des progrès réalisés dans l’amélioration et la modernisation des services et infrastructures publics, conformément aux directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette réunion, plusieurs ministres ont présenté des exposés, notamment en ce qui concerne les secteurs de l’Intérieur et des Collectivités locales, de la Poste et des Télécommunications, de la Santé, et des Transports.

Ces présentations ont mis en avant les efforts continus pour répondre aux attentes des citoyens en améliorant la qualité des services publics, en particulier par la lutte contre la bureaucratie et la mise en œuvre de la transition numérique.

Le communiqué a souligné l’importance de ces efforts dans le contexte des orientations présidentielles visant à assurer la sécurité hydrique, notamment en garantissant un approvisionnement régulier en eau potable aux populations des régions touchées par la rareté de l’eau.

À cet égard, le gouvernement a écouté un rapport sur l’état d’avancement des travaux de construction des cinq grandes stations de dessalement d’eau de mer situées à Tipaza, Boumerdes, Oran, Bejaïa et El Tarf. De plus, le projet de transfert des eaux souterraines du champ aquifère d’El Katrani, à Béni Ounif a été évalué, dans le but de fournir de l’eau potable aux villes de Bechar, Abadla et Kenadsa.

Par ailleurs, l’examen d’un projet de décret présidentiel relatif aux conditions et modalités de réalisation et d’entretien des œuvres d’art dans les espaces publics a été abordé.

Ce texte vise à garantir le respect des valeurs historiques, culturelles et sociales de la nation algérienne tout en assurant des normes esthétiques et techniques pour la création des diverses œuvres d’art, des monuments et des fresques murales.

Enfin, dans le cadre de la poursuite de la préparation des textes d’application de la loi n° 24-04 du 26 février 2024, relative à la prévention et à la réduction des risques de catastrophes dans une perspective de développement durable, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif portant sur les plans d’intervention en cas de risques de catastrophes.

Ce décret prévoit l’organisation et la coordination des secours et des interventions lors de situations de danger touchant les infrastructures et équipements industriels.