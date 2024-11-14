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رياضة

مباشر: نهاية الشوط الأول

14 نوفمبر 2024 ()

38serv

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يواجه "الخضر" نظيره منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ، نقترح عليكم متابعة أطوار اللقاء عبر هذا المباشر:

 

* نهاية الشوط الأول.

 

* د 45 + 1: أوكيدجا ينقذ شباكه بأعجوبة وجها لوجه أمام مهاجم غينيا الاستوائية.

 

 

 

د 39: أول فرصة في اللقاء لصالح غينيا الاستوائية، لكن أوكيدجا بسهولة سيطر على الكرة.

 

* د 30: حكم يوقف اللقاء للسماح للاعبين بشرب الماء بسبب ارتفاع درحة الحرارة.

 

* بعد بداية محتشمة، رفاق رياض محرز، رفعوا الريتم قليلا بعد 25 دقيقة لعب.

 

* د 17: أول ركنية لـ "الخضر".

 

* بعد 5 دقائق لعب "الخضر" يواجهون سيطرة من طرف المنتخب الخصم.

 

التشكيلة الأساسية:

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