signature d'un protocole d'accord entre l'Algérie et le Congo

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le ministre d'Etat, ministre des Industries minières et de la Géologie de la République du Congo, Pierre Oba ont signé, jeudi à Alger, un protocole d'accord de coopération dans les domaines de la géologie et des mines, a indiqué un communiqué du ministère.

La signature de ce protocole s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la République du Congo, de la consolidation des liens d'amitié et de fraternité, et du développement de la coopération économique".

Le protocole d'accord a pour objectif de développer les domaines de gouvernance du secteur minier, la formation et l'instruction des cadres dans les domaines de la géologie et des mines particulièrement dans la recherche minière, la gestion durable des ressources minérales ainsi que la préservation du patrimoine minier, selon la même source.

Il vise entre autres à réhabiliter les sites, à renforcer la numérisation des systèmes de gestion, à auditer les usines et les équipements, à renforcer et accompagner les laboratoires des sciences minérales et à échanger les expertises dans le domaine de la recherche et de l'exploration minière.

De même que l'accord ouvre la voie à la mise en œuvre de projets communs englobant l'exploitation des ressources naturelles, à l'instar de l'or, des minéraux rares et du marbre, ajoute le communiqué.

Ce protocole intervient dans le cadre de la stratégie des deux pays visant à renforcer la coopération économique sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels, a précisé la même source, faisant état de la création d'une commission mixte chargée du suivi de la mise en œuvre des clauses convenues et de l'évaluation périodique des résultats de la coopération.