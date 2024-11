Du nouveau concernant le projet AADL3

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a souligné, ce samedi, l'importance d'élaborer des plans innovants pour les nouveaux pôles urbains, qui accueilleront les projets "AADL 3", selon un communiqué du ministère de l'Habitat.

Après une visite au nouveau site du ministère de l'Habitat, à Alger, le ministre s'est rendu au projet du site de 10 507 logements à Rahmania. Lors de cette visite, il a présidé une réunion technique en présence du directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) et des représentants des entreprises de construction. Une présentation détaillée a été faite concernant l'avancement des travaux et leur rythme.

Selon le communiqué, le ministre Belaribi a insisté sur la nécessité de se concentrer, dans les projets "AADL 3", sur "l'aménagement d'espaces pour le sport, des zones pour les équipements publics, d'autres pour les centres commerciaux, tout en tenant compte des distances entre ces infrastructures, en harmonie avec les études scientifiques et sociales, et en adéquation avec les habitudes et les traditions de la société algérienne ".

Le ministre a donné des instructions claires pour le développement des plans architecturaux, visant à améliorer la qualité des projets et à répondre aux besoins futurs des habitants, ajoute la source.