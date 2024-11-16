وفاة اللاعب الدولي السابق عبد الحميد مراكشي

توفي، اليوم السبت، اللاعب الدولي السابق، عبد الحميد مراكشي، في مدينة مرسيليا الفرنسية عن عمر ناهز الـ 48 سنة.

الفقيد من مواليد سنة 1976 بعين تيموشنت انطلاقته كانت من فريق المدينة الشباب المحلي قبل أن يفجر موهبته مع فريق ترجي مستغانم موسم 1997-1998 حيث توج بلقب هداف البطولة لذلك الموسم الأمر الذي أهله لخوض تجربة احترافية في تركيا مع نادي جينشتربلبجي أين سجل عددا من الأهداف أشهرها هدف في مرمى حارس غالاتسراي البرازيلي الشهير كلاوديو تافاريل، لعب بعدها لأندية مولودية الجزائر ووداد تلمسان الذي توج معه بكأس الجزائر سنة 2002 كما حمل ألوان مولودية وهران واتحاد الحراش.

انتقل للعيش في فرنسا رفقة زوجته المغتربة لكن ظروفه في السنوات الأخيرة كانت سيئة للغاية حيث عاش حياة التشرد بشوارع مرسيليا ودخل إلى السجن في أكثر من مناسبة.

ولعب الراحل للمنتخب الوطني في الفترة ما بين 1998 و1999 وستحتفظ الذاكرة الكروية بأهدافه الحاسمة أمام ليبيريا وأوغندا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2000.