Entreprenariat: relance du financement de projets

Les agences régionales de soutien et de développement de l'entrepreneuriat ont lancé leurs activités pour financer des projets d'investissement à travers diverses wilayas, après une formation dans les centres de développement de l'entrepreneuriat au sein des établissements universitaires pour les porteurs de projets.

La commission wilayale de sélection, d'homologation et de financement des projets d'investissement de l'agence wilayale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat "NESDA" à Laghouat a tenu, à la fin du dernier week-end, une réunion pour approuver les projets proposés selon les nouvelles procédures qui nécessitent une formation préalable dans un centre de développement de l'entrepreneuriat. Ce fut l'occasion de présenter le premier projet portant sur le traitement et l'élimination des déchets dangereux, en plus d'autres dossiers.

Ciblage des diplômés universitaires et des étudiants dans les centres de développement de l'entrepreneuriat

Le responsable de la gestion de l'agence locale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat de Laghouat, Alali Mohamed Bachir, a indiqué que la commission de sélection, d'homologation et de financement des projets d'investissement de Laghouat a été installée le 26 juin 2024, après l'approbation du règlement intérieur, conformément à l'arrêté ministériel du 20 février 2023, qui détermine l'organisation et le fonctionnement de la commission. Il a aussi précisé les modalités de traitement des dossiers relatifs à ces projets et le ciblage des diplômés universitaires et des étudiants ayant suivi une formation en entrepreneuriat dans les centres créés à cet effet au sein de l'Université Amar Telidji de Laghouat, du Centre universitaire d'Aflou, et de l'École supérieure des enseignants de Laghouat. Cette formation vise à sensibiliser les étudiants à l'entrepreneuriat, à l'élaboration de plans d'affaires, à améliorer la qualité des projets et à en garantir la viabilité économique, sous la supervision d'enseignants et de formateurs spécialisés. Cela permet également aux porteurs de projets de créer une petite entreprise et de découvrir les avantages offerts, tout en étant accompagnés pour garantir un impact positif sur le développement local.

Le responsable a souligné la présence de 13 membres dans cette commission, dont cinq représentant les banques publiques, en plus de représentants des services de l'emploi, des impôts, de la formation professionnelle, de l'université, du registre du commerce et des services agricoles, ainsi que le représentant du wali, pour l'approbation des projets après leur évaluation.

Formation spécifique pour les porteurs de projets en entrepreneuriat

Le directeur du développement des programmes à l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat "NESDA", Farid Medouch, a déclaré dans une interview au journal "El Khabar" que les nouvelles procédures exigent une formation des porteurs de projets en entrepreneuriat durant 15 jours dans les centres de développement de l'entrepreneuriat créés dans toutes les universités et écoles supérieures. Cette formation porte sur les bases de l'entrepreneuriat, les stratégies de marketing, la gestion des ressources humaines, ainsi que la création d'une petite entreprise. À la fin de la formation, les participants présentent leurs projets, qui sont ensuite évalués selon des critères définis par l'agence, via un système de notation permettant d'évaluer chaque porteur de projet en fonction de son plan d'affaires, de sa stratégie marketing et des objectifs stratégiques du projet. Il est nécessaire d'obtenir plus de 50 % pour que le projet soit présenté à la commission de sélection, d'homologation et de financement, présidée par le directeur de l'agence "NESDA".

Relance du financement selon une approche économique efficace

Farid Medouch a également précisé que le financement des projets qui était suspendu depuis septembre 2022, a été relancé avec une nouvelle approche économique et des procédures révisées, visant à assurer l'efficacité économique et à contribuer au développement de l'économie nationale. Cette nouvelle approche permet d'exploiter les compétences universitaires pour créer de la richesse et des emplois. Les projets sont étudiés par les commissions spécialisées, qui les approuvent pour financement et soutien par l'agence, après avoir été validés par la banque. La relance du financement offre aussi des possibilités d'auto-financement ou de financement en partenariat, ainsi que des aides techniques, un accompagnement et des avantages fiscaux durant la phase de réalisation et d'exploitation.

L'objectif de l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat est de promouvoir un écosystème entrepreneurial favorable à la création, au financement et au développement de petites entreprises performantes, durables et créatrices de valeur ajoutée pour les citoyens et le pays.