La famille de Merakchi lance un appel à l’aide

La famille de l'ancien international algérien Abdelhamid Merakchi a interpellé les autorités publiques pour intervenir d'urgence pour organiser le rapatriement de la dépouille de l'ancien footballeur, décédé hier, samedi, en France, afin de l'enterrer dans sa ville natale d’Aïn Témouchent.

Dans un entretien téléphonique avec El Khabar, son frère Ibrahim a exprimé sa tristesse en déclarant: "C'est un enfant de l'Algérie, il a défendu les couleurs nationales", avant de marquer une pause, submergé par l'émotion. Il a ajouté, les larmes aux yeux : "Je demande au peuple algérien de prier pour lui et je sollicite les pouvoirs publics pour nous aider à rapatrier son corps afin de l'enterrer ici, à Aïn Témouchent".

"Il est actuellement à la morgue de l’hôpital là-bas, et nous espérons qu'on nous aidera à prendre en charge les démarches pour son rapatriement et son enterrement", a-t-il déclaré.

Concernant les circonstances de sa mort, le frère du défunt a expliqué qu'Abdelhamid Merakchi n'était pas décédé à Marseille comme cela a été rapporté, mais à son domicile situé à Saint-Brieuc, en périphérie de Nantes, des suites d'un arrêt cardiaque.

Il a précisé que c'est la fille du défunt qui l'a contacté pour lui annoncer cette tragédie, qui a profondément choqué toute la famille. En effet, le défunt était pressé de retourner à Aïn Témouchent pour rendre visite à sa mère malade, et, lors de leur dernier échange, il lui avait exprimé son désir de revenir définitivement en Algérie après avoir traversé des périodes très difficiles et complexes, particulièrement au cours des dernières années d'exil.

L'ancien joueur international, Arafat Mezouar, qui a été le coéquipier de Merakchi dès leur début au club d'Aïn Témouchent et en sélection nationale, a également exprimé son soutien à la famille du défunt.

"Nous sommes tous responsables du destin tragique de Merakchi. Nous l'avons laissé seul. Je l'ai connu depuis que nous jouions ensemble dans les équipes de jeunes à Aïn Témouchent. C'était un géant au cœur d’enfant, d’une bonté sans limites, et avant tout, un homme droit et sincère, sans faux-semblants. Le moindre que la famille du football puisse faire pour lui, c'est d'aider sa famille à rapatrier son corps et à l’enterrer dans sa ville natale", a-t-il déclaré.