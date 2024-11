Un autre responsable du Hezbollah tué dans un raid sioniste

Les forces sionistes ont ciblé, ce dimanche, la région de Ras al-Nabeh dans la capitale libanaise, Beyrouth, qui est une zone densément peuplée. Ce raid a fait un mort, en l’occurrence Mohammed Afif, chef des médias du Hezbollah, selon deux sources sécuritaires libanaises.

Des sources médiatiques locales et internationales ont indiqué que l'aviation militaire israélienne a mené une frappe aérienne sur un bâtiment situé à Ras al-Nabeh, un quartier situé à l'extérieur de la banlieue sud de Beyrouth, et ce, pour la première fois depuis le début de l'agression sioniste contre le Liban.

Les mêmes sources ont précisé que le bâtiment visé abritait un bureau du Parti Baas, bombardé sans avertissement préalable.

La cible de l'attaque sioniste était Mohammed Afif, le responsable des relations médiatiques du Hezbollah, a souligné la source.

De son côté, le ministère libanais de la Santé a confirmé qu'une personne a été tuée et trois autres blessées dans le raid sioniste sur Ras al-Nabeh.

Le chef du Parti Baas au Liban, Ali Hijazi, a également confirmé la mort de Mohammed Afif, précisant que ce dernier se trouvait par hasard dans le bâtiment ciblé au moment de l'attaque.