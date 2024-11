CAN-2025 : Les verts terminent en beauté face au Libéria

La sélection nationale de football a conclu, ce dimanche, sa phase de qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec une performance impressionnante et une large victoire (5-1) sur le terrain du stade du martyr Hocine Aït Ahmed face au Libéria.

Les "Verts" ont été surpris en début de match par un but rapide inscrit par le Libéria suite à un coup franc à la 5e minute. Ce but a quelque peu perturbé les joueurs algériens, qui ont rapidement retrouvé leur rythme et égalisé grâce à une frappe de la tête d’Aïssa Mandi à la 20e minute.

Les hommes du coach, sous la conduite de Riyad Mahrez, qui a réalisé une belle première mi-temps, ont continué à mettre la pression et ont réussi à prendre l'avantage grâce à une tête de Riyad Mahrez.

En seconde période, les visiteurs ont cédé face à la domination algérienne, physiquement et techniquement, et les protégés de Petkovic ont inscrit trois autres buts : Baghdad Bounedjah à la 63e minute, Amine Gouiri à la 73e et Mohamed Amoura dans les dernières secondes du temps additionnel.

La sélection nationale aurait pu inscrire un score encore plus lourd au regard des nombreuses occasions ratées.

Il est à noter que les "Verts" s'étaient déjà qualifiés pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 depuis deux journées.

Le but d'Amoura

Le but de Ryad Mahrez

Le but d’Aissa Mandi

Rafik Halliche parle du stade Hocine Ait Ahmed