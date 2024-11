Afripol signe un accord pour renforcer la cybersécurité

L'Organisation Afripol a signé, aujourd'hui, un protocole d'accord avec la société mondiale de protection informatique "Kaspersky", afin de renforcer la coordination des efforts pour prévenir et lutter contre la cybercriminalité qui menace la sécurité du continent africain, avec ses multiples origines et objectifs diversifiés.

L'accord a été signé au siège d'Afripol à Alger par le directeur exécutif d'Afripol, Djalel Chelba, et le fondateur et directeur général de Kaspersky, Eugene Kaspersky. Il a une durée de 5 ans et officialise la coopération entre les deux parties dans le domaine de l'application de la loi et facilite l'échange de données de renseignement sur les menaces relatives aux dernières activités de cybercriminalité.

Selon les objectifs définis, l'accord vise à renforcer l'échange de données concernant les menaces cybernétiques et les tendances de la cybercriminalité. Ainsi, Kaspersky fournira ces données à Afripol pour qu'elles soient soumises à des analyses de renseignement criminel par l'organisation. Un autre aspect de la coopération concerne la fourniture de soutien, d'expertise et de connaissances techniques dans le domaine de l'analyse de la sécurité de l'information, par les équipes d'experts de Kaspersky, disposant d'une large expérience.