La liste des équipes qualifiées pour la CAN 2025

La liste des équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a été dévoilée ce mardi, après les matchs de la sixième et dernière journée des éliminatoires.

Après que 19 équipes ont déjà assuré leur qualification pour la phase finale, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, cinq autres équipes ont décroché leur billet à l'issue des matchs de la sixième journée, disputée entre le 17 et le 19 novembre.

Le Soudan et le Bénin (groupes 6 et 4 respectivement) ont assuré leur qualification hier.

Ce matin, la Tanzanie (groupe 8), le Botswana (groupe 3) et le Mozambique (groupe 9) se sont également qualifiés.

Ainsi, la prochaine édition de la compétition, qui se tiendra sur le sol arabe, verra la participation de 6 équipes arabes : le Maroc (pays hôte), l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Soudan et les Comores. En revanche, quatre autres équipes arabes n'ont pas réussi à se qualifier : la Libye, la Mauritanie, Djibouti et la Somalie.

La plus grande surprise de ces éliminatoires, qui ont débuté en septembre dernier, a été l'absence de Ghana, l'un des géants du football africain et représentant de l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, de la prochaine CAN.

La dernière fois que les Black Stars ont manqué une qualification pour la Coupe d'Afrique remonte à 2004, lors de la compétition en Tunisie.

Liste des équipes qualifiées pour la CAN 2025 :

Le Maroc (pays hôte), l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Angola, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, les Comores, l’Égypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Nigeria, l’Ouganda, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, la Zambie, le Zimbabwe, le Soudan, le Bénin,la Tanzanie, le Botswana, le Mozambique.