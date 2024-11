Après les Etats-Unis, de nouveaux « missiles occidentaux » frappent la Russie

L'agence Bloomberg a révélé qu'un responsable occidental bien informé a confirmé que l'armée ukrainienne avait lancé pour la première fois des missiles britanniques de longue portée, de type Storm Shadow, contre des cibles en Russie, marquant une nouvelle étape dans le conflit après mille jours de guerre.

Le Royaume-Uni a autorisé l'utilisation de ces missiles en réponse au déploiement par la Russie de troupes nord-coréennes dans le cadre de son offensive contre l'Ukraine.

Cette décision a été perçue par le gouvernement britannique comme une escalade, selon la source anonyme citée par Bloomberg.

Par ailleurs, la Russie a annoncé mardi que l'Ukraine avait utilisé des missiles américains de longue portée ATACMS sur son territoire, après que l'administration sortante de Joe Biden ait autorisé l'Ukraine à tirer ces missiles vers l'intérieur du territoire russe, une mesure que Moscou considère comme une ligne rouge.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que ces frappes ukrainiennes sur la Russie marquaient "une nouvelle phase" du conflit et a promis une réponse "adéquate".

Il a accusé l'Ukraine et l'Occident de chercher à intensifier le conflit, tout en soulignant que la nouvelle doctrine nucléaire russe permettrait l'utilisation d'armes nucléaires en cas d'attaque aérienne "massive" de la part d'un pays sans armes nucléaires, mais soutenu par une puissance nucléaire, une allusion claire à l'Ukraine et aux États-Unis.

En réponse à ces "provocations occidentales", le président russe Vladimir Poutine a signé mardi un décret officialisant la nouvelle doctrine nucléaire de la Russie, qui élargit l'usage des armes nucléaires, y compris en réponse à des attaques aériennes massives.

Cette modification vise particulièrement l'Ukraine et les États-Unis, comme l'a indiqué le Kremlin.

En septembre dernier, Poutine avait averti que l'approbation de ces actions occidentales signifierait une "implication directe" des pays de l'OTAN dans la guerre en Ukraine.

Depuis environ un an, la Russie réalise des avancées continues sur le front contre les forces ukrainiennes.

Les analystes estiment que cette nouvelle escalade occidentale vise à tenter d'entraver les progrès russes avant l'arrivée de l'administration américaine dirigée par Donald Trump, prévue pour janvier prochain.