Hajj : Le président Tebboune alloue un quota supplémentaire

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a annoncé, ce mercredi, l'organisation d'un tirage au sort spécial pour les citoyennes et citoyens qui se sont inscrits pour le tirage au sort du Hajj pour l’année 2025, âgés de 70 ans et plus, et ayant effectué 10 inscriptions ou plus sans être sélectionnés dans le tirage habituel.

Selon le communiqué du ministère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'allouer une part de 2000 carnets de Hajj à cette catégorie de citoyens, afin de leur offrir une chance supplémentaire d’accomplir le pèlerinage.

Le tirage au sort aura lieu le samedi 23 novembre 2024, dans les bureaux des wilayas ou dans tout autre lieu approprié choisi par les autorités locales, en présence des intéressés ou de leurs représentants.

Le ministère a précisé que ce tirage au sort est exclusivement destiné aux citoyens qui remplissent les critères d’âge et le nombre d’inscriptions susmentionnés, et qu’aucune inscription ne sera prise en compte si ces conditions ne sont pas remplies.