قضية الروائي كمال داود.. ندوة صحفية للمحامية بن براهم

نشطت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، اليوم الخميس، ندوة صحفية بالعاصمة،عادت فيها لتفاصيل قضية الروائي كمال داود والسيدة سعادة عربان، هذه الأخيرة التي كانت حاضرة خلال الندوة تتهم الروائي بـ "سرقة قصة حياتها".

المعنية أوكلت المحامية الشهيرة لرفع دعوى قضائية ضده بتهمة "انتهاك الحياة الشخصية والسر الطبي".

يذكر أن السيد سعادة عربان، تتهم كمال داود بسرقة "قصة حياتها" في روايته "حوريات" التي نال بها جائزة "غونكور" الفرنسية.

وكما سبق وأن تطرقنا اليه، السيد سعادة عربان من ضحايا الإرهاب ونجت بأعجوبة من إحدى المجازر في تيارت، وروت قصتها بتفاصيلها لطبيبة نفسانية سنوات طويلة بعد ذلك، وهذه الطبيبة هي زوجة كمال داود.

واقترح الروائي المثير للجدل، خلال لقاء نظمته زوجته في بيتهما مع سعادة عربان، تحويل قصتها المأساوية إلى رواية ثم إلى فيلم، غير أنها رفضت، لتفاجئ سنوات قليلة بعد ذلك بصدور رواية "حوريات" التي تتشابه في تفاصيلها إلى حد بعيد مع عاشته طيلة حياتها.

أهم ما جاء في الندوة الصحفية:

*اللجنة التي منحته "غونكور" وأعضاؤها الأربعة الذين رفضوا منح أصواتهم لداود يطالبون اليوم بإعادة الاجتماع ومراجعة القرار بعد هذه الحقائق الجديدة.

*ماكرون هو من ضغط على داود لإصدار الكتاب، حسب ما قالت له لي صديقة مقربة من داود.

*من وراء داود وزوجته سجلوا هذه الأخيرة، في قائمة اللاجئين في فرنسا لتسهيل حصولها على العمل، وتم تسجيلها على رأس القائمة.

*اكتشفنا فيما بعد أن الملف الطبي الخاص بموكلتي قد تم اخفاؤه من المصحة الطبية وهنا يتضح أن داود وزوجته شركاء في الجريمة.

*اكتشفنا القصة يومين بعد صدور الكتاب، الذي تلقيته من أصدقائي في فرنسا وقد فاجأني صراحة، بدأت رحلة البحث مع جمعية ضحايا الإرهاب وجمعية المفقودين وقدمنا الملف في 7 نوفمبر للقضاء ثم اكتشفنا هوية سعادة التي وجهت رسالة تطلب فيها توكيلي.

*إهداء داود في النسخة التي أهداها لموكلتي يفضحه.

*العديد من المحامين الفرنسيين ومن عدة دول حول العالم ابدوا استعدادهم للتأسس للدفاع معي عن موكلتي.

*اخترت الحديث باللغة الفرنسية للرد على الإعلام الفرنسي.

*رفعنا قضيتين اثنتين بمحكمة وهران، الأولى للسيدة زهرة فليسي رئيسة جمعية ضحايا الإرهاب، والثانية للسيدة سعادة عربان وهذا بتاريخ 18 نوفمبر 2023 .

*سعادة رفضت عرضا من داود حول نشر قصتها وترجمتها لعمل تلفزيوني مقابل حصولها على عائد مادي يمكنها من شراء منزل في اسبانيا وكان ردها : لا... "حقرها".

*السيدة سعادة عربان تم التكفل بها وتبنيها من قبل وزيرة الصحة "سابقا" والبروفيسور منتوري وهي من تكفلت بزواجها، سعادة هي سيدة متزوجة وأم لطفل مسجل باسم والده.

*داود تكلم عن وشم بطلة روايته، مثل موكلتي.

*الملف الطبي الخاص بموكلتي الذي أودعته لدى طبيبتها زوجة كمال داود تم إخفاؤه وهذا ما سيتم الكشف عنه في التحقيقات القضائية.

*داود لم يتحصل على الجنسية الفرنسية بطريقة شرعية.

*داود وكما منحت له الجنسية الفرنسية من الرئيس الفرنسي ولم يتحصل عليها، هو أيضا معرض لأن تنزع منه في حال لم يلتزم بخدمة من منحها له.

*داود لم يتحصل على الجنسية الفرنسية بطريقة شرعية.

*زوجة داود كانت طبيبة موكلتي.

*الكتاب كتب في الجزائر ونشر في فرنسا.

* داود يريدنا أن ننسى حرب استعمارية شنيعة على بلادنا دامت 132 سنة، لكنه يريد تسليط الضوء على العشرية السوداء ويسميها حرب أهلية رغم كونها ليست حربا أهلية لأنها كانت حرب ضد المؤسسة العسكرية وضد السلطة باستخدام الشعب كرهينة.

* داود سرق حياة موكلتي و قصتها وألمها وقال ما أراده هو أن يقال.

* دااود بنى نجاحه بكسر حياة موكلتي وقتل كلمتها.

الارهاب لم يولد عندنا بل أراد أن يستقر في وطننا.

*أول شروط لجائزة "غونكور" أن تكون القصة وهمية وليس واقعية ولا تمس بكرامة وشرف الأشخاص أحياء كانوا أم أموات وهذا ما لم يحترمه داود.

* داود باع وطنه لأجل 10 يورو وباع حتى الفرنسيين ودار النشر التي عمل معها.

*داود لا يستحق جائزة "غونكور"