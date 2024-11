Accords de coopération entre l'Espagne et la Palestine

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir la Palestine, tant dans le présent que dans l'avenir, renouvelant son appel à un "cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban", selon l'agence palestinienne "Wafa".

Cela a été annoncé après la signature, jeudi dernier, à Madrid, de quatre accords entre l'Espagne et la Palestine, dans les domaines de l'emploi, de l'éducation, de la jeunesse et de l'agriculture, par Pedro Sánchez et son homologue palestinien, Mohammad Mustafa.

Selon la même source, le Premier ministre espagnol a précisé que "ces accords visent à contribuer à renforcer le statut de la Palestine en tant qu'État sur la scène internationale", encourageant d'autres pays à suivre l'exemple de l'Espagne et appelant les pays européens à reconnaître l'État palestinien.

Plus tôt, le gouvernement espagnol avait promis de "soutenir la Palestine à hauteur d'au moins 75 millions d'euros au cours des deux prochaines années".

Il convient de noter qu'en mai dernier, l'Espagne, ainsi que la Norvège et l'Irlande, avait officiellement reconnu l'État palestinien, suivies par la Slovénie et l'Arménie.