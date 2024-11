L’ancien P/APC de Bordj El Bahri condamné à 5 ans de prison

Le tribunal criminel d’appel près la cour de Boumerdès a prononcé une peine de 5 ans de prison ferme contre l’ancien maire de Bordj El Bahri, "B.N", ainsi que des peines de prison contre d’anciens élus de la même municipalité, pour des accusations de formation d’une association de malfaiteurs, falsification et usage de faux dans des documents officiels et administratifs, atteinte à la propriété foncière, abus de pouvoir et mauvaise gestion.

Le verdict a été rendu ce vendredi matin dans le cadre du procès en appel concernant l’ancien président de l’Assemblée populaire communale (APC) de Bordj El Bahri, relevant de la wilaya d’Alger.

La cour a confirmé la peine de 5 ans de prison ferme contre cet ancien président, affilié au Front de Libération Nationale (FLN).

D'autres accusés ont également été condamnés à des peines de 3 ans pour certains, et 2 ans pour d’autres. Un élu et un notaire ont toutefois été acquittés.

Le procès, qui avait débuté jeudi matin, s'est prolongé jusqu'à vendredi matin, avec l’audition de 13 accusés, dont la majorité sont d’anciens élus de l’APC de Bordj El Bahri.