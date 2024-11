Saisie d'une quantité importante d'hallucinogènes à l'intérieur d'un bus de passagers

Les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi 60.765 comprimés psychotropes de type Prégabaline 300 mg, soigneusement dissimulés dans un bus de transport en commun en direction de Ouargla, selon un communiqué de cette institution sécuritaire publié ce vendredi.

Le communiqué précise que "dans le cadre de la lutte contre le crime organisé sous toutes ses formes sur le territoire relevant de la compétence de la Gendarmerie nationale à Ouargla, et suite à des informations reçues par la brigade de recherche de la Gendarmerie nationale de Hassi Messaoud, indiquant la présence d’un bus de transport en commun en provenance de Hassi Messaoud et se dirigeant vers Ouargla, transportant une importante quantité de substances psychotropes soigneusement dissimulées, une patrouille a immédiatement été formée sous la supervision du commandant du bataillon régional de la Gendarmerie nationale à Hassi Messaoud, avec l’installation de points de contrôle sur la Route nationale n°3 reliant les deux villes".

"Après avoir intercepté et minutieusement fouillé le bus, une importante quantité de comprimés psychotropes, estimée à 60.765 comprimés de type Prégabaline 300 mg, a été découverte, soigneusement dissimulée à l’intérieur du bus.

Trois téléphones portables ainsi que le bus ont également été saisis", ajoute le communiqué.

Dans le même contexte, "deux personnes à bord du bus ont été arrêtées.

Après l’accomplissement de toutes les procédures légales nécessaires, et en coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Hassi Messaoud, un autre suspect a été appréhendé", poursuit le communiqué, qui précise qu’"une enquête a été ouverte dans cette affaire, et les suspects seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes une fois les procédures légales terminées".