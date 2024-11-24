العاصمة: تدشين النفقين الأرضيين ببئر مراد رايس

أشرف الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، والأمين العام لولاية الجزائر، عبد الرحمان رحماني، صبيحة اليوم الأحد، على تدشين النفقين الأرضيين ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة.

وقال الأمين العام لولاية الجزائر، عبد الرحمان رحماني، في تصريح صحفي: "إن هذا المشروع يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تخفيف الضغط المروري على مستوى المدن الكبرى، ومن بينها الجزائر العاصمة".

وأوضح المتحدث ذاته، أنه "بعد أربعة أشهر من الأشغال، تم تدشين النفقين على مسافة 300 متر، واللذين سيسمحان بالولوج مباشرة إلى بلدية بئر مراد رايس، والقدوم من الدار البيضاء نحو ولاية البليدة، ما يسهل حركة المرور من بن عكنون نحو بئر مراد رايس".