وفاة 05 أشخاص متسممين بالغاز في عين تموشنت

توفي 05 أشخاص متسممين بالغاز أحادي أكسيد الكربون، مساء اليوم الأحد، في ولاية عين تموشنت، حسب ما أعلنته مصالح الحماية المدنية.

وأفادت الحماية المدنية، أن وحداتها تدخلت على الساعة18 سا14د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى حي كناب، بلدية و دائرة بني صاف.

والحادث خلف وفاة عائلة كاملة، تتراوح أعمار أفرادها بين 10و 40 سنة، تم نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي تفاصيل، فاجعة بني صاف، أكدت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لذات المدينة، "الوحدة الثانوية لبني صاف تدخلت من أجل إنقاذ أسرة تعرضت إلى الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، وعند وصول وحداتها وبعد عملية التعرف تبين أن أفراد الأسرة مغمى عليهم الأسرة تتكون من 05 أفراد الأب والأم وثلاثة أولاد ذكور".

وأضاف ذات المصدر، أنه تم تقديم "الإسعافات الأولية لهم في عين المكان، وعند وصول الطبيب الشرعي وبعد عملية الفحص أكد بأنهم متوفين".

وأشارت ذات المصالح، أن سبب الوفاة "تسرب الغاز المنبعث من سخان الماء الذي لا يحتوي على قنوات صرف الغازات المحترقة".