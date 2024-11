Cinq morts par monoxyde de carbone à Ain Témouchent

Cinq personnes sont décédées ce dimanche soir dans la wilaya d'Aïn Témouchent suite à une intoxication au monoxyde de carbone, selon les services de la protection civile.

Les unités de la protection civile sont intervenues à 18h14 pour un incident d’intoxication au monoxyde de carbone émanant d'un chauffe-eau, dans la cité CNEP, commune et daïra de Beni Saf.

L'incident a entraîné le décès d'une famille entière, dont les membres étaient âgés entre 10 et 40 ans, et ils ont été transférés vers l'hôpital local.