Kheireddine Zetchi placé en détention provisoire

Le juge d'instruction près la troisième chambre du pôle pénal économique et financier de Sidi M'Hamed a ordonné, ce mercredi 27 novembre, le placement en détention provisoire de l'ancien président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, à la prison de Koléa.

Selon des sources d'El-Khabar, Zetchi est accusé de plusieurs délits graves prévus par la loi n° 06-01 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, promulguée le 20 février 2006.

Ces délits incluent l’abus de fonction, la dilapidation intentionnelle de fonds publics, la complicité dans la dilapidation, la passation de contrats contraires aux lois en vigueur dans le but d'accorder des avantages indus à des tiers, et l’obtention d'avantages injustifiés dans le cadre de contrats avec l'État ou ses institutions.

Dans une déclaration publiée le 1er juillet dernier, le parquet du pôle pénal économique et financier avait informé, conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, qu'une enquête préliminaire avait été ouverte à la suite de signalements concernant des soupçons de corruption au sein de la FAF.

Ces soupçons portaient sur l'implication de plusieurs responsables dans la conclusion de contrats non conformes aux procédures internes, dans le but d'accorder des avantages indus, entraînant une dilapidation des deniers publics de la FAF et du Trésor public.

Le communiqué précisait qu'une enquête judiciaire avait été ouverte à cette date contre 14 accusés, parmi lesquels des anciens présidents de la FAF (identifiés par leurs initiales Z.K., Z.D., et C.A), d'anciens secrétaires généraux (D.M. et S.M.), un ancien manager général (A.A.), ainsi que trois entités morales.

Kheireddine Zetchi a présidé la Fédération algérienne de football entre mars 2017 et mars 2021. Sous sa direction, l'équipe nationale algérienne a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2019.