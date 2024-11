Gaza : 1410 familles décimées en un an de génocide

Le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a publié, ce vendredi, un rapport sur le bilan des massacres perpétrés par l'armée sioniste contre les familles palestiniennes, au cours de plus d'une année de génocide.

Le ministère a déclaré que "les forces sionistes ont commis 7 160 massacres contre des familles palestiniennes, effaçant ainsi 1 410 familles entières du registre civil, tandis que le nombre de familles dont il ne reste qu'un seul survivant s'élève à 3 463 ".

Le ministère a également souligné que "les familles ayant perdu le plus grand nombre de membres sont la famille Al-Najjar, avec 520 victimes, suivie des familles Al-Masri avec 287, Ashour avec 217, Hijazi avec 199, et Awad avec 198."

Le ministère de la Santé avait, par ailleurs, jeudi, publié une mise à jour sur le nombre des victimes de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Après 419 jours de guerre dans le territoire, le bilan s'élève à 44 330 martyrs et 104 933 blessés. De plus, un nombre indéterminé de victimes reste sous les décombres et dans les rues, où les équipes de secours et de la défense civile ne peuvent toujours pas accéder.