Redynamisation des ports : les directives du nouveau ministre

Le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a présidé, ce jeudi, une réunion consacrée à l’examen de la situation des entreprises portuaires ainsi qu’à l’état d’avancement des projets en cours dans l’ensemble des ports commerciaux, des ports de pêche et des ports de plaisance.

Selon un communiqué du ministère des Transports, cette réunion a vu la participation du président-directeur général du groupe des services portuaires, du président-directeur général de l’entreprise de gestion des ports de pêche et de plaisance, ainsi que des directeurs généraux des dix entreprises portuaires.

Le nouveau ministre des Transports, Saïd Sayoud, a insisté sur « la nécessité de la rigueur dans le travail, le respect des droits des travailleurs comme stipulé dans les conventions collectives, et leur encouragement à redoubler d’efforts en adoptant un système de travail en trois équipes (3×8). Il a également souligné l’importance de respecter les délais fixés pour les projets en cours, de réduire les délais de traitement des marchandises, des cargaisons et des conteneurs, et de redynamiser les ports commerciaux, de pêche et de plaisance ».

Lors d’une deuxième réunion consacrée à l’étude de la situation du port d’Alger, le ministre a écouté un exposé sur l’état d’avancement des travaux de renforcement des quais 18, 19, 20 et 21, ainsi que sur leur réaménagement et les différentes opérations techniques prévues par l’entreprise chargée de leur réalisation.

Dans ce contexte, le ministre a insisté, selon le communiqué, sur « la nécessité de respecter les délais d’exécution, compte tenu de l’importance du projet et de son impact sur la dynamique et les activités du port, ainsi que sur sa contribution à un traitement plus rapide des navires ».

Sayoud a recommandé de travailler en système (3×8), de renforcer les chantiers avec les moyens matériels et humains nécessaires, et de redoubler d’efforts.