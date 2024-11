Al-Qassam revendique l’attentat en Cisjordanie

Les Brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont revendiqué un attentat par arme à feu ce vendredi matin, ciblant des soldats israéliens près d’Ariel, en Cisjordanie.

Dans un communiqué, Al-Qassam a déclaré : « L’un de nos combattants a surpris plusieurs soldats sionistes dans un bus à Ariel, blessant neuf d’entre eux, dont trois grièvement. »

« Le gouvernement extrémiste sioniste paiera le prix de ses décisions ciblant la Cisjordanie avec le sang de ses soldats», ajoute le communiqué.

Des plateformes palestiniennes rapportent que l’auteur de l’attaque est tombé en martyr près de Salfit. Selon la chaîne hébreux Kan, il s’agit de Samer Hussein, âgé de 46 ans et originaire du sud de Naplouse. Il aurait vidé trois chargeurs sur le bus venant de Tel-Aviv avant d’être tué par l’armée.

L'armée sioniste a confirmé qu'il n'y avait pas de second assaillant après un ratissage, bien que des rumeurs aient évoqué une chasse à un complice. La radio militaire sioniste précise que l'assaillant, arrivé de Naplouse, a emprunté une route sans postes de contrôle et était armé d’un M16. Il avait déjà purgé une peine dans les prisons de l’entité pour des raisons de sécurité.

Cette attaque intervient dans un contexte d’intensification des opérations militaires sionistes en Cisjordanie et dans la deuxième année de guerre contre Gaza, débutée le 7 octobre 2023, ayant causé des dizaines de milliers de morts, de blessés et une crise humanitaire sévère.