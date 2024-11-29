الميليشيات تعلن سيطرتها على قلعة حلب

قالت الميليشيات المسلحة في سوريا، سهرة اليوم الجمعة، أنه تمكنت من السيطرة على الجامع الأموي في حلب، بعد أن أحكمت قبضتها على عدة أحياء من المدينة في وقت سابق من نهار اليوم.

وحسب ما نقلته قناة "الجزيرة" القطرية، فان الميليشيات المسلحة سيطرت أيضا على قلعة حلب، وهو قصر محصن يعود إلى العصور الوسطى.

تعدُّ قلعة حلب إحدى أقدم وأكبر القلاع في العالم.

وكما سلف الذكر شنت الميليشيات هجوما مفاجأ على مدينة حل، اليوم، بعد 4 سنوات من الهدوء النسبي على الجبهة السورية.

وأعلنت سيطرتها على الأكاديمية العسكرية والأحياء الغربية للمدينة بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السوري.

هذا الأخير وبمساعدة الطيران الروسي، قصف مدينة ادلب، المعقل الرئيسي للميليشيات.