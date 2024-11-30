سعداوي يوجه أوامر للمديرين المركزيين

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، أنه وجّه أوامر للمديرين المركزيين، قصد تنظيم اجتماعات دورية مع النقابات المعتمدة في القطاع، مؤكدا حرصه على تنفيذ رؤية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وفي كلمته، خلال لقائه مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بمقر الوزارة، قال سعداوي إن "رئيس الجمهورية أكد على الحوار كآلية لحشد الجهود ولتحقيق الآمال المنشودة"، مشيرا إلى أن "العمل التشاركي هو السبيل الأنجع لتسيير القطاع، من أجل التحاور وتقديم ملاحظات لإصلاح القطاع وخدمة مصلحة الأستاذ والتلميذ على حد سواء".

وأكد الوزير أن "الشريك الاجتماعي هو عين الوزارة في الميدان، يعمل على نقل الأخطاء للوزارة وإيجاد الحل معا لأي مشكل".