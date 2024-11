Syrie : Les milices se rapprochent d'une nouvelle ville stratégique

Les dernières heures ont été marquées par des développements dramatiques en Syrie, après que les milices armées ont lancé une attaque surprise et ont rapidement pris le contrôle de vastes zones dans les provinces d'Idlib et d'Alep, dans le nord-ouest du pays.

Dans un dernier développement, les milices ont annoncé, ce samedi, qu'elles avaient pris le contrôle de l'aéroport international d'Alep et ont également déclaré avoir sécurisé l'ensemble des frontières administratives de la province d'Idlib, après avoir conquis les villes stratégiques de Ma'arrat al-Numan et Khan Cheikhoun dans le sud de la province.

Un autre développement notable consiste dans l’accès des milices à la province de Hama, située dans le centre du pays, où elles ont commencé une opération militaire dans un nouvel axe à la périphérie de Hama, prenant le contrôle de six villages avant d'annoncer la prise de la ville de Morek, située à environ 30 kilomètres de la ville de Hama.

L'armée syrienne a reconnu, ce samedi, l'entrée des milices armées dans "de vastes parties" de la ville d'Alep, précisant avoir perdu de nombreux soldats au cours des combats, qui se sont étendus sur de vastes zones.

Selon une source militaire, les groupes terroristes ont pénétré dans de larges quartiers de la ville après que l'armée ait mené une opération de "réajustement" visant à renforcer les lignes de défense et à préparer une contre-offensive.

Cette situation est survenue après "des combats violents" sur une ligne de front de plus de 100 km pour tenter d'arrêter l'avancée des milices, ce qui a conduit à la perte de dizaines de soldats des forces armées syriennes.

De son côté, le gouvernement syrien a confirmé, ce samedi, qu'il poursuivait sa coordination avec les responsables militaires pour prendre les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des citoyens à Alep et de les protéger des attaques des groupes terroristes armés.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le gouvernement a indiqué qu'une réunion de suivi avait eu lieu au bureau du Premier ministre, dirigée par le Premier ministre Mohammed Ghazi Al-Jalali et en présence de plusieurs ministres concernés, pour discuter de la situation à Alep et des moyens de continuer à fournir des services aux citoyens, notamment en raison de l'accès des milices à certaines administrations publiques et services à Alep, où elles ont terrorisé les employés et les ont empêchés de continuer à fournir des services à la population.