Le président Tebboune félicite l’équipe nationale militaire d’athlétisme

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce dimanche, un message de félicitation à l’équipe nationale militaire d’athlétisme, participant aux Jeux militaires africains à Abuja dans la capitale nigériane, selon un communiqué publié par la présidence algérienne.

« Je suis rempli d’une immense joie et d’une grande fierté après les résultats obtenus par notre équipe nationale militaire d’athlétisme lors des Jeux militaires africains à la capitale nigériane, Abuja, où ils ont décroché la deuxième place en Afrique avec 96 médailles, dont 53 en or. Ce résultat reflète le niveau élevé et professionnel de notre élite militaire, ainsi que le niveau de formation auquel sont soumis tous les membres de l’Armée nationale populaire, héritière de l’Armée de libération nationale, dans toutes ses branches », a un indiqué la présidence dans son communiqué.

« Ce n’est pas la première fois que notre élite militaire honore l’Algérie et l’Armée nationale populaire dans les compétitions sportives régionales et mondiales. C’est donc un modèle à suivre pour les autres équipes nationales, afin de faire flotter notre drapeau, d’autant plus que les résultats obtenus sont en constante amélioration d’une participation à l’autre », a ajouté la même source.

« À cette occasion, je félicite tous ceux qui ont participé à cette victoire, des officiers, sous-officiers, hommes de troupes et cadres de l’Armée nationale populaire, à tous les niveaux, ainsi que tous ceux qui ont contribué à faire flotter notre drapeau national, chacun en son nom et selon son grade.