Une nouvelle feuille de route pour les groupes industriels publics

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Gherib, a entamé une série de rencontres avec les responsables des groupes industriels publics pour évaluer les performances de ces groupes et de leurs filiales, dans le but d'assurer leur efficacité et de résoudre les problèmes et obstacles qu'ils rencontrent.

Gherib a tenu des réunions de travail au siège du ministère avec les responsables du Groupe des Industries Locales (Defandos), du Groupe des Industries Électroniques, Électroménagers et Électriques (Elik Algérie), de l'Entreprise Nationale de Production du Fer (S.N.S), du Groupe Algérien des Spécialités Chimiques (A.S.S) et des entreprises qui en dépendent.

Lors de ces réunions, le ministre a présenté une feuille de route et a donné des instructions pratiques visant à améliorer les performances, l'efficacité et les résultats de ces groupes industriels et de leurs entreprises affiliées, en s'appuyant sur les orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour assurer la dynamique du secteur industriel.

Ces réunions avaient pour objectif d'examiner la situation de ces groupes et de leurs filiales, d'évaluer leurs performances économiques et administratives, afin de renforcer leur rôle en tant que moteur principal de la croissance industrielle.

La feuille de route met l'accent sur l'élaboration de plans d'action et de relance économique pour les groupes, l'adoption de politiques marketing offensives, notamment sur les marchés étrangers, en se concentrant sur le marché africain, ainsi que le renforcement des centres de formation du secteur pour développer les compétences nationales dans les domaines industriels et résoudre les obstacles immédiats rencontrés par les entreprises affiliées aux groupes, tout en améliorant la qualité des produits et en orientant les efforts vers l'exportation.

Cette initiative intervient à un moment où l'économie algérienne affiche des signes positifs de croissance, ce qui nécessite de tirer parti des grandes potentialités du secteur industriel pour atteindre les objectifs de développement. Ces mesures reflètent l'engagement du ministère à transformer les groupes industriels en leviers économiques capables de soutenir l'économie nationale et de diversifier les sources de revenus.

Vers un guide stratégique national

Le ministre a souligné l'importance d'élaborer un guide stratégique national pour l'industrie, couvrant les intrants et extrants du secteur industriel, les déchets industriels et leur gestion, les parcs technologiques, ainsi que les compétences nationales et la dynamique industrielle nouvelle.

Ces initiatives confirment la volonté du ministère de lancer une nouvelle dynamique pour le secteur industriel, garantissant la durabilité des performances et résolvant les problèmes persistants, ce qui contribue au développement économique global et renforce la place des produits algériens sur les marchés mondiaux.

Le ministre a également insisté sur l'importance de respecter les normes internationales, ce qui améliorerait la qualité des produits nationaux et ouvrirait les portes de l'exportation vers les marchés étrangers. Il a mis l'accent sur la nécessité de développer l'ingénierie inverse et de renforcer la coopération entre les groupes industriels et les centres de recherche et d'innovation.

Ces instructions portent principalement sur les plans d'action de ces groupes, les plans de relance, leur situation financière et économique, l'adoption de politiques marketing offensives sur les marchés étrangers, notamment africains, ainsi que le renforcement des centres de formation du secteur et leur implication croissante dans la définition et la mise en œuvre des objectifs fixés.

Le ministre a également insisté sur la nécessité de trouver des solutions urgentes aux obstacles et problèmes rencontrés par certaines entreprises présentes dans le portefeuille du secteur.

La création d'un cadre de coopération et de coordination entre les groupes industriels et le secteur industriel ainsi que les autres secteurs, fait partie des mécanismes abordés par M. Grib pour faire face à ces difficultés.

D'autre part, le responsable du secteur a mis en avant l'importance d'élaborer un guide stratégique national pour l'industrie en ce qui concerne les intrants, les extrants, les compétences nationales dans les métiers de l'industrie, les déchets industriels et les parcs technologiques industriels, afin de servir de référence dans le processus décisionnel au sein des groupes industriels publics, de développer l'ingénierie inverse dans le domaine industriel, de guider les investisseurs et les entreprises émergentes, et de servir également de références pour les différents centres de recherche.

La conformité aux normes a été l'un des points les plus abordés par Gherib dans ses directives aux responsables des groupes industriels publics, en raison de son importance pour garantir la qualité de leurs produits et faciliter leur exportation vers les marchés étrangers.

À la suite de ces réunions, plusieurs mesures ont été prises pour résoudre rapidement certaines situations et obstacles rencontrés par les groupes industriels et leurs entreprises affiliées.