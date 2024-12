Définition du cadre juridique du Stade Mandela

Dans le dernier numéro du Journal officiel, une décision a été prise par l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, qui définit de manière définitive le cadre juridique du Stade Nelson Mandela.

La décision, datée du 17 novembre 2024 et signée par l'ex-ministre Abderrahmane Hammad, vient compléter celle du 25 juillet 2018, et inclut le Stade Nelson Mandela ainsi que toutes ses annexes, en plus de la piscine de 25 mètres à El Harrach et du terrain de golf de Dely Ibrahim, dans ce qu'il appelle les « biens matériels » du complexe olympique Mohamed Boudiaf, désormais légalement responsable de la gestion de cette infrastructure sportive.

Cette décision entre en contradiction avec les orientations, recommandations et décisions antérieures concernant la réalisation de ce complexe sportif et des autres nouveaux stades, qui insistaient sur la nécessité de créer des sociétés commerciales pour superviser la gestion, l’exploitation et l’entretien de ces stades modernes. Ce modèle a été concrétisé uniquement pour le complexe Miloud Hadefi à Oran.

Bien qu'inauguré il y a moins de deux ans (lors de l'ouverture du Championnat d'Afrique des joueurs locaux en janvier 2023), le Stade Nelson Mandela n'a pas été utilisé de manière optimale. Au contraire, il a rencontré de nombreux problèmes, notamment en matière d'entretien et de propreté, ce qui a conduit à sa fermeture à plusieurs reprises. La dernière fermeture a eu lieu le 3 octobre dernier, après le match entre l'USM Alger et l'US Biskra, en raison de la nécessité de renouveler la pelouse. La fermeture a duré plus longtemps en raison de l'état de dégradation des annexes, causée par un usage excessif des clubs d'Alger et des différentes équipes nationales, ainsi que des équipes militaires.

Une source bien informée a indiqué que la réouverture de l'annexe du Stade Nelson Mandela devrait avoir lieu dans un délai de deux à trois semaines, après la fin des travaux de réparation de la pelouse, tandis que la réouverture du stade principal pour les compétitions de football dépendra d'une décision du ministère des Sports et pourrait prendre un mois au maximum.