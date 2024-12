Le président sud-africain en visite d'État en Algérie

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa entamera une visite d'État en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du 5 au 7 décembre 2024, selon un communiqué de la présidence sud-africaine publié ce mercredi.

Les deux chefs d'État présideront la septième session de la commission bilatérale de coopération entre l'Afrique du Sud et l'Algérie. Le président sud-africain sera accompagné d'une délégation importante comprenant des ministres, des hauts responsables et des hommes d'affaires, précise le même communiqué.

La présidence sud-africaine a souligné que les deux pays entretiennent des relations politiques, économiques et sociales solides depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en mai 1994. Ces relations sont gérées à travers la commission bilatérale, un mécanisme structuré qui favorise la coopération politique, économique, sociale, culturelle, scientifique et technique. Lors de cette rencontre, les progrès réalisés dans l'application des décisions prises lors de la sixième session en 2015 seront passés en revue.

Le communiqué ajoute que "la visite sera une occasion d'échanger des points de vue sur les questions régionales, continentales et mondiales d'intérêt commun, et d'accélérer les efforts pour mettre en œuvre l'accord de la zone de libre-échange continentale".

En outre, la septième session de la commission bilatérale entre l'Afrique du Sud et l'Algérie sera aussi une occasion de signer des accords et des mémorandums d'entente.

Des hommes d'affaires des deux pays participeront à un forum d'affaires entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, permettant aux entreprises d'explorer des opportunités commerciales et d'investissement et d'échanger des technologies, conclut le communiqué.