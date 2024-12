France : Le gouvernement de Michel Barnier est renversé

L'Assemblée nationale en France a voté, ce mercredi, une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier.

331 députés ont voté en faveur de la motion déposée par le Nouveau Front populaire contre le gouvernement de Michel Barnier. Cela représente bien plus que la majorité absolue requise, entraînant ainsi la chute du gouvernement et le rejet du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce qui compliquera davantage la situation politique actuelle en France et place le président français, Emmanuel Macron, face à des choix désormais très limités.

Le gouvernement de Barnier devient ainsi le premier gouvernement français à être contraint de démissionner par une motion de censure depuis 1962.