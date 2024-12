Une exposante algérienne victime d’un harcèlement marocain en Italie

Un pavillon algérien a été victime d'une campagne de harcèlement et d'intimidation, ce vendredi, lors d'une foire à Milan en Italie, en raison de certaines tenues traditionnelles exposées.

L’exposante algérienne Lina Boussaha a partagé une vidéo sur son compte Instagram, montrant une femme criant devant son stand, l’accusant de présenter des vêtements traditionnels marocains.

Par la suite, Lina Boussaha a publié une autre vidéo expliquant les circonstances de l'incident. Elle a confirmé que la même femme s'était attaquée de manière agressive à son stand en raison des vêtements exposés.

Elle a informé les responsables de la sécurité de la foire pour prendre les mesures nécessaires, ajoutant qu'elle comptait également informer les autorités algériennes pour assurer sa protection.

Il est utile de rappeler que ce n’est pas la première fois que cette exposante fasse l’objet de tels harcèlements.

En mai dernier, lors de la Foire Internationale de Paris, elle avait déjà subi une campagne d'intimidation similaire.

À cette occasion, la communauté algérienne en France avait organisé une large campagne de solidarité en soutien à Lina Boussaha, et son pavillon était devenu un lieu de ralliement pour de nombreux soutiens.

De plus, elle avait reçu la visite solidaire de l'ambassadeur d'Algérie à Paris.