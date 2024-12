Communiqué de la présidence syrienne sur Bachar al-Assad

La présidence syrienne a démenti, ce samedi soir, les « rumeurs et fausses informations » diffusées par des médias étrangers concernant une prétendue fuite du président Bachar al-Assad de Damas ou des visites secrètes dans d'autres pays.

Dans un communiqué rapporté par l'agence de presse syrienne (SANA), la présidence a rejeté ces « rumeurs », soulignant que ce type de tentative de désinformation n'était pas nouveau et que ces mêmes médias avaient régulièrement cherché à influencer l'État et la société syrienne tout au long des années de guerre.

Elle a également réaffirmé que le président al-Assad « continue d’assumer ses responsabilités nationales et constitutionnelles depuis la capitale Damas », précisant que « toutes les informations, activités et positions relatives au président Assad proviennent des plateformes officielles de la présidence et des médias nationaux syriens ».

D'autre part, les événements militaires se sont accélérés sur les différents fronts du pays après que l'armée syrienne ait confirmé avoir procédé à un « repositionnement et une redéploiement de ses troupes dans le sud », en accord avec des « plans et ordres militaires », ce qui corroborerait les informations selon lesquelles des milices armées auraient pris le contrôle des gouvernorats de Daraa et Sweida, situés aux frontières avec la Jordanie.

Les informations concernant la situation à Homs sont contradictoires. Certains rapports font état d'une avancée des factions armées vers le nord et l'est de la ville après avoir pris le contrôle des gouvernorats de Hama et d'Alep. Cependant, les médias officiels syriens ont nié ces informations, annonçant que l'aviation syrienne avait mené des frappes aériennes ciblées contre les positions des milices.

Un porte-parole militaire avait démenti les « informations sur un retrait des unités militaires de la banlieue de Damas », expliquant que certaines cellules dormantes liées aux groupes terroristes publiaient des vidéos sur leurs chaînes de médias pour prétendre que ces groupes avaient pris le contrôle de certaines zones dans la banlieue de Damas et d'autres provinces, dans le but de semer le chaos et de terrifier la population, a rapporté l'agence de presse syrienne.